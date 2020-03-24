Нацгвардія взяла під охорону інфекційну лікарню в Ужгороді

Ужгородську обласну клінічну інфекційну лікарню, до якої направляють можливих інфікованих коронавірусом, будуть охороняти військовослужбовці Національної гвардії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НГУ у Facebook.

Повідомляється, що військові будуть охороняти прилеглу до лікарні територію.

"Військовослужбовці 3 батальйону 2 Галицької бригади Національної гвардії України приступили до охорони Ужгородської обласної клінічної інфекційної лікарні. Гвардійці будуть здійснювати охорону громадського порядку на прилеглій до лікарні території", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Закарпатській обласній державній адміністрації, за добу у регіональні лікарні за екстреною допомогою звернулися 379 українців, у 38 з них були симптоми гострої респіраторної інфекції. Загалом, з симптомами ГРВІ госпіталізовано 29 осіб. У однієї людини діагностовано грипозну пневмонію.

Зараз у обласній інфекційній лікарні знаходиться одна людина з позитивним результатом тесту ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція). Вказана особа контактувала з українцем, який повернувся з країн, де були підтверджені випадки COVID-19. Лікарі зробили додаткові тести та очікують результатів з Києва для підтвердження діагнозу коронавірусу.

Станом на сьогодні в Україні відомо про 97 випадків зараження вірусом. Найбільше інфікованих у Чернівецькій області та Києві. Детально про поширення СOVID-19 по областям - у матеріалі РБК-Україна.