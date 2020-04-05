Нацгвардія допомагатиме у дезінфекції центральних вулиць Києва

Прес-секретар Національної гвардії Вадим Голуб повідомив, що відсьогодні і до закінчення карантинних заходів тричі на тиждень військовослужбовці Північного оперативно-територіального об’єднання НГУ будуть допомагати дезінфікувати центральні вулиці міста Києва. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні наголошується, що проведення дезінфекції вулиць є ефективним методом у боротьбі з вірусними інфекціями.

"Тому було прийнято рішення про залучення спецавтомобілів для дезінфекції дорожнього покриття центральних вулиць міста Києва. До заходу залучаються досвідчені спеціалісти підрозділу радіаційного, хімічного та біологічного захисту НГУ", - поінформували у Нацгвардії.

Зокрема, гвардійці проводять дезінфекцію на спеціальних водометних автомобілях у супроводі техніки Служби безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко написав, що минулої доби найбільше нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби було виявлено у Дарницькому районі. При цьому найбільше інфікованих станом на зараз у Печерському районі міста.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу число жителів Києва, які захворіли коронавірусом, зросло ще на 31 людину. Так, на сьогодні в столиці вже 245 підтверджених випадків захворювання.

Зокрема, Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що в Україні зафіксовано 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.