У Нацгвардії випробували американський гранатомет

Військовослужбовці Національної гвардії України протестували, отриманий зі Сполучених Штатів Америки, гранатомет PSRL-1. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної гвардії Facebook.

Військові зазначили, що американський гранатомет має переваги перед ручним гранатометом РПГ-7. PSRL-1 вражає броньовану техніку, зміцнення і живу силу противника одним пострілом гранати - 40 мм калібру.

Національна гвардія в даний час має на озброєнні партію 40-мм ручних протитанкових гранатометів RSRL-1 виробництва Сполучених Штатів. Крім того, вже розроблена програма навчання особового складу та методика експлуатації ручного гранатомета PSRL-1.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні було створено електромагнітна зброя призначене для ураження різних типів військових радіоелектронних засобів, у тому числі - систем енергоживлення і систем передачі даних.

Крім того, в кінці 2018-го року анонсувалося, що Україна в 2019 році випробує нові зразки зброї. Так, зазначалося, що почнуться випробування вітчизняного переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Колібрі". Крім того, в 2019 році планується завершити розробку і почати державні випробування комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських передових цілей за проектом "Нептун".