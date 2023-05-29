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Нацгвардеец из "Иглы" сбил ракету, которая ночью летела на Киев

Фото: нацгвардеец из Иглы сбил ракету, которая ночью летела на Киев (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Елизавета Драбкина

Боец Национальной гвардии сбил российскую ракету, которая летела на Киев сегодня ночью, с помощью ПЗРК "Игла-1".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии.

Солдат зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Буревой" с псевдо Покемон уже сбивал вражескую ракету недалеко от Киева 9 мая. В МВД даже показали видео сбивание ракеты.

Этой ночью в 3:20 из той же "Иглы-1" 20-летний герой произвел свой второй результативный выстрел.

"На этот раз было сложнее захватить цель, ведь было еще достаточно темно. Но результат говорит сам за себя. Эмоций от осознания и радости было еще больше, чем впервые. Я понимаю, что это не только сбитая ракета, но и спасенные жизни", - рассказал военный.

Отметим, что "Игла-1" - переносной зенитный ракетный комплекс, который может поражать скоростные цели на догоняющих и встречных курсах.

Ночная атака на Украину

Сегодня ночью российские оккупанты совершили очередную атаку по Украине с помощью ракет и дронов. Захватчики обстреляли Киев и ряд областей. Из-за вражеской атаки в разных районах есть повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры.

Всего ночью оккупанты выпустили по Украине до 40 крылатых ракет и около 35 беспилотников. Силы ПВО сработали хорошо - им удалось уничтожить 37 ракет и 30 дронов.

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