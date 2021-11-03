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Нацгвардія візьме під охорону COVID-лікарню у Херсоні

Автор: РБК-Україна

Бійці Національної гвардії України охоронятимуть територію міської лікарні ім. Карабелеша. У цій лікарні розміщують пацієнтів із коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку в/ч 3056 Національної гвардії України у Facebook.

"Шляхом несення служби у три зміни, цілодобово, гвардійці стежитимуть за дотриманням ізоляційно-обмежувальних заходів. До сьогодні лікарню охороняли бійці батальйону "Херсон"", - розповів заступник командира військової частини 3056 Олег Ліщишин.

За його словами, бійців забезпечили засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими речовинами.

Фото: бійці Нацгвардії охороняють міську лікарню ім. Карабелеша у Херсоні (в/ч 3056 Національної гвардії України)

Нагадаємо, лікарні Херсона, які приймають хворих на COVID-19, заповнені майже на 100%.

Також у Херсонській області розгорнули мобільний госпіталь, який може прийняти 120 хворих на коронавірус.

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