Нацгвардія візьме під охорону COVID-лікарню у Херсоні

Бійці Національної гвардії України охоронятимуть територію міської лікарні ім. Карабелеша. У цій лікарні розміщують пацієнтів із коронавірусом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку в/ч 3056 Національної гвардії України у Facebook.
"Шляхом несення служби у три зміни, цілодобово, гвардійці стежитимуть за дотриманням ізоляційно-обмежувальних заходів. До сьогодні лікарню охороняли бійці батальйону "Херсон"", - розповів заступник командира військової частини 3056 Олег Ліщишин.
За його словами, бійців забезпечили засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими речовинами.
Фото: бійці Нацгвардії охороняють міську лікарню ім. Карабелеша у Херсоні (в/ч 3056 Національної гвардії України)
Нагадаємо, лікарні Херсона, які приймають хворих на COVID-19, заповнені майже на 100%.
Також у Херсонській області розгорнули мобільний госпіталь, який може прийняти 120 хворих на коронавірус.