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НАТО завтра збереться на засідання через отруєння Навального

Автор: Дмитро Левицький

Північноатлантичний альянс (НАТО) у п'ятницю збереться на засідання, щоб обговорити ситуацію з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. Після засідання генсек НАТО Єнс Столтенберг проведе брифінг.

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Про це повідомляє журналістка телеканалу Deutsche Welle Террі Шульц.

Брифінг генсека НАТО заплановано на 12:30.

На офіційному порталі НАТО також є інформація про заплановане на 4 вересня засідання, але його тема не розкривається.

Нагадаємо, вчора уряд Німеччини заявив про отримання доказів отруєння російського опозиціонера Олексія Навального хімічною речовиною з групи "Новачок". Німецький канцлер Ангела Меркель назвала отруєння спробою змусити Навального мовчати.

Також Меркель закликала російську владу надати пояснення щодо ситуації з Навальним.

Крім того, ЄС та НАТО зажадали від Росії проведення розслідування отруєння Навального та притягнення до відповідальності всіх винних.

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