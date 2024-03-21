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В НАТО считают, что Украине нужны "не только гранаты", но и мобилизация

Фото: глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украине необходимы "не только гранаты", но и дополнительная мобилизация, чтобы заменить погибших и раненых.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский форум безопасности .

Председатель Военного комитета НАТО подчеркнул, что для дальнейшего ведения войны Украине нужны не только оружие, но и люди.

"Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию", - сказал Бауэр.

Он отметил, что понимает, что убедить людей не просто, однако, по его словам, необходимо.

"Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии. Но я вижу, что это меняется", - добавил он.

 

Новый законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклоняющихся и не только.

В настоящее время новый законопроект находится на рассмотрении в Комитете по национальной безопасности. Нардепы подали к нему уже более 4 тысяч правок.

Как Совет работает над законопроектом и к чему готовиться - в материале РБК-Украина.

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