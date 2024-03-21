В НАТО считают, что Украине нужны "не только гранаты", но и мобилизация

Председатель Военного комитета НАТО подчеркнул, что для дальнейшего ведения войны Украине нужны не только оружие, но и люди.

"Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию", - сказал Бауэр.

Он отметил, что понимает, что убедить людей не просто, однако, по его словам, необходимо.

"Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии. Но я вижу, что это меняется", - добавил он.