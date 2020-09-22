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НАТО вимагає від РФ прозорого розслідування отруєння Навального

Брюссель, Вівторок 22 вересня 2020 03:18
НАТО вимагає від РФ прозорого розслідування отруєння Навального
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що використання отрути класу “Новічок” є порушенням міжнародного законодавства щодо хімічної зброї. Він закликав Росію провести повне розслідування цієї справи.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Столтенберг назвав отруєння Навального нападом на фундаментальні демократичні права людини.

“Ми жорстко засудили атаку “Новічком” проти Олексія Навального. Я закликаю Росію провести повне і прозоре розслідування цієї жахливої атаки. Це не просто напад... це також є серйозними порушенням міжнародного законодавства, а також - угоди про контроль озброєння - Конвенції про хімічну зброю. То ж це вимагає потужної міжнародної реакції”, - заявив генсек НАТО.

Раніше повідомлялося, що країни НАТО обговорюють можливі заходи щодо Росії у зв'язку з отруєнням Навального, але поки не можна сказати, якими вони будуть.

Нагадаємо, Навальний втратив свідомість 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Його госпіталізували. Російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.

Потім опозиціонера перевезли в берлінську клініку "Шаріте". Пізніше уряд Німеччини офіційно оголосив, що політика отруїли речовиною з групи отрут "Новачок".

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