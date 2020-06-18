НАТО погодив план на випадок другої хвилі COVID-19

Міністри оборони країн НАТО на сьогоднішньому засіданні узгодили план на випадок другої хвилі пандемії коронавірусу. План складається з трьох рішень.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Twitter.

За словами Столтенберга, Північноатлантичний альянс готується до можливої другої хвилі пандемії COVID-19, тому сьогодні міністри оборони ухвалили низку рішень.

До нового плану НАТО входять: надання підтримки союзникам і партнерам, створення запасів медичного обладнання, а також фонд для придбання критично важливого медичного обладнання.

Нагадаємо, у травні Столтенберг говорив, що НАТО готується до довгострокових наслідків пандемії коронавірусу та працює над тим, щоб допомогти союзникам.

Крім того, наприкінці квітня посли країн НАТО під час закритої зустрічі зі Столтенбергом обговорили підготовку до другої хвилі пандемії коронавірусу.