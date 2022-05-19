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У НАТО вважають, що Україна може повністю звільнити Донбас і Крим від окупації

Фото: у НАТО вважають, що Україна може повністю звільнити Донбас і Крим від окупації (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

У найближчі тижні в НАТО не очікують змін на фронті. Однак вважають, що ЗСУ можуть відвоювати окуповані росіянами Донбас і Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами військового чиновника, обізнаного з даними розвідки, зараз в НАТО йде обговорення актуального моменту, коли ситуація в протистоянні істотно змінилася на користь України.

Дебати тривають і щодо можливості Києва повернути Крим і території Донбасу, захоплені Росією.

"Я думаю, що ЗСУ можуть відвоювати Крим і Донбас, це так. Не зараз, не скоро, але якщо вони зможуть продовжувати боротьбу, я думаю, це реально", - заявив він.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков визнав перехід бойових дій з РФ у тривалу фазу під час виступу у Раді закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони.

Генштаб ЗСУ заявив про зміцнення окупантами другої лінії оборони в Запорізькій області. Йдеться про Новопавлівський та Запорізький напрямки.

Нагадаємо, що міністр Резніков підтвердив знищення 17 БТГр Росії за час війни.

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