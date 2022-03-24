НАТО може продовжити мандат Столтенберга через війну РФ проти України, - ЗМІ

"У такій нестабільній ситуації у зв'язку з війною в Україні необхідна спадкоємність. Необхідно тримати на посаді людину, яку всі знають, у якої є досвід і визнання", - сказав співрозмовник видання.

Таким чином, можна буде уникнути ситуації, коли в такий складний момент приходить хтось новий.

Мандат Столтенберга може бути продовжений на рік і до завершення війни в Україні. Однак рішення має бути прийняте одноголосно.

Польща входить до числа країн, які виступають за продовження мандата нинішнього генсека НАТО.

"Ми вважаємо, що досі Столтенберг діяв мудро і напористо щодо Росії. У нього великий досвід". - пояснює польський дипломат.

Хоча Столтенберг вже обраний президентом норвезького банку і повинен був вступити на посаду в грудні, за неофіційною інформацією, він готовий погодитися залишитися на цій посаді. Однак про це його повинні попросити лідери країн НАТО.