НАТО може продовжити мандат Столтенберга через війну РФ проти України, - ЗМІ

На саміті НАТО, який починається в Брюсселі, може бути прийнято рішення про продовження мандата Йенса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО. Термін повноважень Столтенберга закінчується у вересні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
"У такій нестабільній ситуації у зв'язку з війною в Україні необхідна спадкоємність. Необхідно тримати на посаді людину, яку всі знають, у якої є досвід і визнання", - сказав співрозмовник видання.
Таким чином, можна буде уникнути ситуації, коли в такий складний момент приходить хтось новий.
Мандат Столтенберга може бути продовжений на рік і до завершення війни в Україні. Однак рішення має бути прийняте одноголосно.
Польща входить до числа країн, які виступають за продовження мандата нинішнього генсека НАТО.
"Ми вважаємо, що досі Столтенберг діяв мудро і напористо щодо Росії. У нього великий досвід". - пояснює польський дипломат.
Хоча Столтенберг вже обраний президентом норвезького банку і повинен був вступити на посаду в грудні, за неофіційною інформацією, він готовий погодитися залишитися на цій посаді. Однак про це його повинні попросити лідери країн НАТО.
Нагадаємо, в лютому Столтенберг був призначений новим главою Центрального банку Норвегії. ЗМІ називали ймовірних кандидатів на посаду генсека НАТО.
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