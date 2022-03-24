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НАТО може продовжити мандат Столтенберга через війну РФ проти України, - ЗМІ

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Брюссель, Четвер 24 березня 2022 11:03
НАТО може продовжити мандат Столтенберга через війну РФ проти України, - ЗМІ Фото: Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

На саміті НАТО, який починається в Брюсселі, може бути прийнято рішення про продовження мандата Йенса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО. Термін повноважень Столтенберга закінчується у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"У такій нестабільній ситуації у зв'язку з війною в Україні необхідна спадкоємність. Необхідно тримати на посаді людину, яку всі знають, у якої є досвід і визнання", - сказав співрозмовник видання.

Таким чином, можна буде уникнути ситуації, коли в такий складний момент приходить хтось новий.

Мандат Столтенберга може бути продовжений на рік і до завершення війни в Україні. Однак рішення має бути прийняте одноголосно.

Польща входить до числа країн, які виступають за продовження мандата нинішнього генсека НАТО.

"Ми вважаємо, що досі Столтенберг діяв мудро і напористо щодо Росії. У нього великий досвід". - пояснює польський дипломат.

Хоча Столтенберг вже обраний президентом норвезького банку і повинен був вступити на посаду в грудні, за неофіційною інформацією, він готовий погодитися залишитися на цій посаді. Однак про це його повинні попросити лідери країн НАТО.

Нагадаємо, в лютому Столтенберг був призначений новим главою Центрального банку Норвегії. ЗМІ називали ймовірних кандидатів на посаду генсека НАТО.

Нагадаємо, війна Росії проти України триватиме вже місяць. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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