"НАТО-плюс", четверта хвиля коронавірусу та виведення військ з Казахстану: новини за 11 січня

Україну хочуть оголосити країною "НАТО-плюс", лікарі заявляють про четверту хвилю коронавірусу, Організація договору про колективну безпеку виводить війська з Казахстану. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 11 січня – в матеріалі РБК-Україна.

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ОДКБ виводить війська з Казахстану: названо дату

Організація договору про колективну безпеку виводить війська з Казахстану. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв заявив, що основна місія успішно завершена.

"Основна місія миротворчих сил ОДКБ успішно завершена, через два дні почнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ. Процес виведення контингенту займе не більше десяти днів", - заявив він.

Помер глава Європарламенту Давид Сассолі

В Італії в ніч на вівторок, 11 січня, на 66 році життя помер глава Європейського парламенту Давид Сассолі. Напередодні він був госпіталізований через "важкі ускладнення, пов'язані з порушеннями роботи імунної системи".

Політик займав посаду президента Європарламенту з липня 2019 року.

Російський корабель виявлено у водах Тихого океану. Військові США стежать за ним

У США заявили, що в акваторії Тихого океану, неподалік від Гаваїв виявлено корабель Росії. Американські військові стежать за ним вже з минулої п'ятниці.

Повідомляється, що корабель знаходиться неподалік виключної економічної зони Гаваїв. https://www.rbc.ua/ukr/news/rossiyskiy-korabl-obnaruzhen-vodah-tihogo-1641887330.html

У лісі під Житомиром дикий кабан вбив поліцейського: деталі страшної смерті на полюванні

У лісі під Житомиром командир штурмового загону КОРД Євген Андрейковець був убитий кабаном під час полювання.

Відзначається, що все сталося дуже швидко і стрімко. Собака Євгена злякала дикого кабана і він вискочив прямо на поліцейського. Чоловік встиг зробити постріл, але звір виявився більш спритним.Самі мисливці кажуть, сутичка тривала лічені секунди, а потім добрих півгодини боротьби за життя Євгена.

У Києві побили і пограбували ведучого Андрія Куликова

У Києві грабіжники напали на Андрія Куликова, відомого теле- і радіоведучого, журналіста, редактора та актора. Зловмисники побили його і відібрали телефон, гроші та банківську картку, а потім ще й вибили пін-код з неї, щоб зняти кошти з рахунку. Потерпілий звернувся до правоохоронців, і злочинці були затримані.

Подробиці – в матеріалі Styler.

Холодний вітер, мороз до -18 та ожеледиця: яку в Україні погоду сформує антициклон

У середу, 12 січня, в Україні формуватиме погоду антициклон Bernhard. Очікується холодний, але не штормовий, вітер, а також мороз до -18.

Вітер буде із північного заходу, морози дужчатимуть. Також трохи посилиться вітер (без штормових поривів), але стійкий, холодний.