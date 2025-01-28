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В НАТО подтвердили, что Россия планировала убить гендиректора Rheinmetall

Фото: Армин Паппергер, гендиректор Rheinmetall (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия действительно готовила убийство гендиректора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Его компания предоставляет Украине военную помощь.

Об этом заявил заместитель помощника генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным и кибертехнологиям Джеймс Аппатурай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По его словам, попытка убийства Паппергера была частью серии российских планов по убийству руководителей оборонной предприятий по всей Европе. Но разведка США и Германии сорвали планы Москвы. 

Таким образом, в НАТО впервые официально подтвердили попытку россиян убить гендиректора Rheimetall. 

"Мы наблюдали случаи саботажа в странах НАТО в течение последних двух лет, под которыми я подразумеваю сход поездов с рельсов, акты поджога, нападения на собственность политиков, заговоры с целью убийства лидеров промышленности, например, главы Rheinmetall, но были и другие заговоры", - рассказал Аппартурай. 

Он уточнил, что россияне вербуют персонал для выполнения своих планов через Интернет, используя для совершения преступных действий "преступные группировки, молодежь или мигрантов".

"Как правило, они (преступные действия - ред.) совершаются грубо, но с определенной целью - посеять смуту, чтобы подорвать поддержку Украины", - рассказал Аппатурай.

Он также подчеркнул, что Россия пытается достичь победы "используя любые инструменты, которые у нее есть", включая повреждение инфраструктуры или политическое вмешательство.

Слухи о попытке убийства Паппергера

Напомним, в июле прошлого года CNN написало о том, что россияне хотели убить гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера.

По информации телеканала, США и Германии удалось сорвать планы России. Заговор сорвали немецкие спецслужбы.

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