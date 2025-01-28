В НАТО подтвердили, что Россия планировала убить гендиректора Rheinmetall

Об этом заявил заместитель помощника генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным и кибертехнологиям Джеймс Аппатурай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По его словам, попытка убийства Паппергера была частью серии российских планов по убийству руководителей оборонной предприятий по всей Европе. Но разведка США и Германии сорвали планы Москвы.

Таким образом, в НАТО впервые официально подтвердили попытку россиян убить гендиректора Rheimetall.

"Мы наблюдали случаи саботажа в странах НАТО в течение последних двух лет, под которыми я подразумеваю сход поездов с рельсов, акты поджога, нападения на собственность политиков, заговоры с целью убийства лидеров промышленности, например, главы Rheinmetall, но были и другие заговоры", - рассказал Аппартурай.

Он уточнил, что россияне вербуют персонал для выполнения своих планов через Интернет, используя для совершения преступных действий "преступные группировки, молодежь или мигрантов".

"Как правило, они (преступные действия - ред.) совершаются грубо, но с определенной целью - посеять смуту, чтобы подорвать поддержку Украины", - рассказал Аппатурай.

Он также подчеркнул, что Россия пытается достичь победы "используя любые инструменты, которые у нее есть", включая повреждение инфраструктуры или политическое вмешательство.