В НАТО подтвердили, что Россия планировала убить гендиректора Rheinmetall
Россия действительно готовила убийство гендиректора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Его компания предоставляет Украине военную помощь.
Об этом заявил заместитель помощника генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным и кибертехнологиям Джеймс Аппатурай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По его словам, попытка убийства Паппергера была частью серии российских планов по убийству руководителей оборонной предприятий по всей Европе. Но разведка США и Германии сорвали планы Москвы.
Таким образом, в НАТО впервые официально подтвердили попытку россиян убить гендиректора Rheimetall.
"Мы наблюдали случаи саботажа в странах НАТО в течение последних двух лет, под которыми я подразумеваю сход поездов с рельсов, акты поджога, нападения на собственность политиков, заговоры с целью убийства лидеров промышленности, например, главы Rheinmetall, но были и другие заговоры", - рассказал Аппартурай.
Он уточнил, что россияне вербуют персонал для выполнения своих планов через Интернет, используя для совершения преступных действий "преступные группировки, молодежь или мигрантов".
"Как правило, они (преступные действия - ред.) совершаются грубо, но с определенной целью - посеять смуту, чтобы подорвать поддержку Украины", - рассказал Аппатурай.
Он также подчеркнул, что Россия пытается достичь победы "используя любые инструменты, которые у нее есть", включая повреждение инфраструктуры или политическое вмешательство.
Слухи о попытке убийства Паппергера
Напомним, в июле прошлого года CNN написало о том, что россияне хотели убить гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера.
По информации телеканала, США и Германии удалось сорвать планы России. Заговор сорвали немецкие спецслужбы.
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