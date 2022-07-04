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НАТО не передає танки і літаки Україні. Кулеба розповів, чому це рішення не є остаточним

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Україна, Понеділок 04 липня 2022 13:10
НАТО не передає танки і літаки Україні. Кулеба розповів, чому це рішення не є остаточним Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Перебуваючи в Києві, президент Франції Емануель Макрон сказав, що є неформальне консенсусне рішення країн НАТО не передавати Україні танки і літаки. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що це не означає той факт, що ЗСУ дійсно не отримають вказану техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю LB.ua.

"Є офіційне пояснення і є неофіційне. Офіційне пояснення полягає в тому, що таке рішення існує, але воно не формалізоване, в будь-який момент може змінитися. Так само нам казали, що гаубиць не буде, так само як нам казали, що РСЗВ не буде, ППО не буде. А потім і гаубиці з’явилися, і РСЗВ з’явилося, і потім ще ППО з’явилося. Тепер у нас залишились танки не радянського типу і літаки в списку. Я абсолютно переконаний: якщо війна триватиме і потребуватиме нового рівня забезпечення, то і ці питання ми вирішимо", - запевнив він.

В підтвердження своїх слів Кулеба розповів, що, наприклад, розмова про гармати, до речі, і РСЗВ починалася з абсолютно того ж аргументу.

"Та це ж наступальна зброя". Я їм казав: "Народ, а нічого взагалі, що ми захищаємо державу?. Будь-яка зброя, яку використовують Збройні Сили України, і Нацгвардія, і інші Сили оборони на території України проти російського агресора, є, за визначенням, оборонною зброєю", - розповів він.

Що ж стосується неофіційного пояснення, то Кулеба сказав наступне.

"А неофіційно… От як президент Макрон сказав, що є неофіційна домовленість, я вам так скажу: є така неофіційна думка, що не треба напряму віддавати натівський танк Україні, треба натівський танк передати центральноєвропейській країні, яка належала до організації Варшавського договору, а ця країна нехай віддасть свій радянський танк Україні. Всі задоволені, НАТО здійснює заміщення арсеналів, і ще й робить при цьому добру справу, допомагає Україні. Є така думка, неофіційна, знову ж таки, що функціонує саме така логіка. Нам вона не подобається, ми про це відверто говоримо", - пояснив голова МЗС.

Як повідомлялося, між країнами НАТО існують "неформальні" домовленості щодо утримання від постачання в Україну деяких систем озброєнь. Зокрема, йдеться про західні танки та бойові літаки.

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