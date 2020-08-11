НАТО засуджує насильство в Білорусі, - Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг висловив стурбованість проведенням виборів у Білорусі. НАТО засуджує насильство проти мирних демонстрантів.

Про це йдеться в повідомленні у Twitter.

Він зазначив, що необхідно поважати основні права, включаючи свободу слова і право на мирний протест.

"Союзники по НАТО висловили серйозну стурбованість з приводу проведення президентських виборів у Білорусі. НАТО засуджує насильство проти мирних демонстрантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, незадоволені результатами виборів білоруси вийшли на вулиці Мінська та інших великих міст країни 9 серпня. Силовики розігнали протестувальників водометами, світлошумовими гранатами і гумовими кулями.

Протести в Білорусі поновилися в понеділок; силовики намагаються розігнати акції протесту, але люди продовжують виходити на вулиці міст.

Додамо, що Україна, Литва та Польща зробили спільну заяву щодо ситуації в Білорусі; міністри закордонних справ країн засудили насильство і закликали до діалогу.

Проведення президентських виборів у Білорусі в неділю, 9 серпня, викликає глибоку стурбованість і у Сполучених Штатів Америки.