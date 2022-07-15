Як НАТО чи інша коаліція може втрутитися у війну в Україні: відповідь генерала США

НАТО або інша коаліція країн на чолі з США можуть втрутитися у війну в Україні, підключивши свою авіацію. Це допоможе розгромити Росію військовим шляхом.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів американський бригадний генерал у відставці, ветеран Іраку і Афганістану Марк Арнольд.
За його словами, перемогти РФ на полі бою протягом року можна за допомогою об'єднання сил. Це в свою чергу зупинить ядерні погрози Росії, які Кремль використовує як щит.
"Я вважаю, що НАТО або менша коаліція на чолі зі Сполученими Штатами повинні поставити мету поразки Росії в Україні - за допомогою їх військово-повітряних сил і українських сухопутних, військово-морських і військово-повітряних сил", - сказав Арнольд.
Він також пояснив, що організувати таку стратегію боротьби дуже непросто, а її реалізація може зайняти місяці, тому політичні лідери хотіли б цього уникнути.
Американський генерал вважає, що Україні може допомогти "натовська" авіація, а також сили ППО в Польщі та інших прикордонних районах.
"У нас самих є сміливі люди, які будуть надавати безпосередню авіаційну підтримку і рятувати наших пілотів, коли по них будуть стріляти, а деякі з них будуть збиті", - додав Арнольд.
Нагадаємо, генерал США Марк Арнольд вважає, що Захід не повинен піддаватися на ядерний шантаж Росії, оскільки це підштовхує Кремль до агресії.
Також він заявив, наступними жертвами РФ можуть стати країни НАТО - Латвія, Литва та Естонія.
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