Як НАТО чи інша коаліція може втрутитися у війну в Україні: відповідь генерала США

За його словами, перемогти РФ на полі бою протягом року можна за допомогою об'єднання сил. Це в свою чергу зупинить ядерні погрози Росії, які Кремль використовує як щит.

"Я вважаю, що НАТО або менша коаліція на чолі зі Сполученими Штатами повинні поставити мету поразки Росії в Україні - за допомогою їх військово-повітряних сил і українських сухопутних, військово-морських і військово-повітряних сил", - сказав Арнольд.

Він також пояснив, що організувати таку стратегію боротьби дуже непросто, а її реалізація може зайняти місяці, тому політичні лідери хотіли б цього уникнути.

Американський генерал вважає, що Україні може допомогти "натовська" авіація, а також сили ППО в Польщі та інших прикордонних районах.

"У нас самих є сміливі люди, які будуть надавати безпосередню авіаційну підтримку і рятувати наших пілотів, коли по них будуть стріляти, а деякі з них будуть збиті", - додав Арнольд.