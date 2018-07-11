НАТО не буде включати Україну в програму посилених можливостей

НАТО на цьому саміті не планує включати Україну в програму EOP

На саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Брюсселі 11-12 липня не буде прийматися рішення про включення України до програми посилених можливостей (Enhanced Opportunities Partnership, EOP). Про це в середу, 11 липня, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає DW.

Столтенберг, відповідаючи на питання журналістки і депутата Верховної ради Ганни Гопко, сказав, що Україна і Альянс повинні зосередитися на взаємодії в рамках трастових фондів і комплексного пакету допомоги.

"Не очікую, що рішення (про включення України до програми EOP, - ред.) буде прийнято в ході цього саміту", - сказав Столтенберг

Також генсек НАТО зазначив, що Альянс має багато інших можливостей для розвитку партнерства з Україною. Це і Комісія НАТО - Україна, створена згідно з Хартією про особливе партнерство.

Співпраця України і НАТО також включаєте річні національні програми, комплексний пакет допомоги та трастові фонди.

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв про намір країни наполягати на приєднанні до програми посилених можливостей і плану дій з членства в НАТО.

Нагадаємо, в НАТО пояснили, яке рішення має намір прийняти після зустрічі керівництва Альянсу з президентами України і Грузії. Зокрема повідомляється, що будуть прийняті два документи - окремо щодо України і Грузії.