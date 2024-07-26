Следующей жертвой убийцы Фарион мог стать Бужанский, - МВД

"Она была самая беззащитная среди всех. Мы вам показали его поисковую табличку, я могу одну фамилию вам открыть, следующий кого он смотрел это Макс Бужанский (народный депутат, - ред.)", - заявил Клименко.

Максим Бужанский

Максим Бужанский - украинский политик, журналист и блогер. До выборов в Верховную Раду известен как публицист и ведущий ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK. В 2019-м был избран народным депутатом Украины IX созыва от партии "Слуга народа".

Во время пребывания на должности народного депутата пытался блокировать рассмотрение законопроектов по деколонизации географических названий в Украине и очистки страны от последствий российской имперской политики. Также не голосовал за инициативы по возвращению ответственности за ложь в декларациях и закон о регулировании банков.

Покушение на Фарион

Покушение на языковеда было совершено 19 июля. После огнестрельного ранения женщину госпитализировали, впрочем, спасти ее не удалось.

Убийцу задержали уже вчера, 25 июля. По словам Клименко, следствие считает, что задержанный мог быть лишь исполнителем. Сейчас изучаются связи убийцы в Украине и за рубежом. Одна из версий - причастность спецслужб России.

Подробнее об убийстве Ирины Фарион - читайте в материале РБК-Украина.