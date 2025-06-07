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Следующий обмен пленными между Украиной и РФ может пройти "вслепую"

Автор: Валерий Савицкий

Следующий обмен пленными между Украиной и Россией может пройти в "слепом" формате, - украинская сторона может не знать фамилии всех людей, которые вернутся.

Об этом заявил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, во время предыдущего обмена, российская сторона передала списки фактически в последний момент, что не позволило посмотреть и проверить всех людей.

В то же время, Яценко отметил, что "это такой формат обмена" и призвал не относиться к этому критически.

"Обычно обмены готовятся длительное время, тщательно, часто месяцами, а в этот раз обмены быстрые. С одной стороны это накладывает определенные обязательства, а с другой - хорошо, что наши люди вернутся. Это всегда позитив", - сказал представитель Координационного штаба.

Обмены пленными между РФ и Украиной

Во время мирных переговоров в Стамбуле 16 мая, делегации России и Украины договорились об обмене пленными по формуле "1000 на 1000".

После длительной подготовки, с 23 по 25 мая, в Украину вернулись 1000 пленных, среди которых преимущественно были бойцы ВМС, Десантно-штурмовых войск, Нацгвардии, теробороны и пограничной службы.

На переговорах в Стамбуле 2 июня, Украина и РФ договорились о новом обмене тяжело раненых и тяжело больных военнопленных в формате "всех на всех".

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал два обмена пленными с Россией 7-8 июня. Однако он отметил, что российская сторона до сих пор не передала списки людей, которых могут вернуть.

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Обмен пленными