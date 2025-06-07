Следующий обмен пленными между Украиной и РФ может пройти "вслепую"

По его словам, во время предыдущего обмена, российская сторона передала списки фактически в последний момент, что не позволило посмотреть и проверить всех людей.

В то же время, Яценко отметил, что "это такой формат обмена" и призвал не относиться к этому критически.

"Обычно обмены готовятся длительное время, тщательно, часто месяцами, а в этот раз обмены быстрые. С одной стороны это накладывает определенные обязательства, а с другой - хорошо, что наши люди вернутся. Это всегда позитив", - сказал представитель Координационного штаба.