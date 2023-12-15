Следующие недели тоже будут активными во внешней политике, - Зеленский

"Мы продолжаем нашу работу с партнерами, чтобы единство в защите Украины сохранилось. И в Европе, и с Америкой, и со всеми остальными в мире, кто поддерживает нас, поддерживает государство и международное право", - заявил он.

По словам президента, следующие недели "будут тоже активны в нашей внешней политике". Так, Зеленский отметил, что украинская сторона уже начала "планировать активность на январь".

"Сделаем все возможное, чтобы Украина была сильной и чтобы в следующем году мы все могли быть уверены - уверены и в оборонной поддержке, и в макрофине, и в политической поддержке", - подчеркнул глава государства.

Активность в дипломатии

Напомним, 6 декабря президент Владимир Зеленый на совещании с работниками Министерства иностранных дел и Офисом президента, ответственных за международные направления, обсудил усиление позиции страны на глобальной политической арене этой зимой.

Глава государства тогда рассказал о подготовке активного продолжения декабря и начале следующего года. Отметим, что такое заявление прозвучало после того, как Зеленский обратился к лидерам "Группы семи" в формате онлайн. Президент, в частности, отметил, что свободному миру необходимо сохранить свою консолидированность и взаимодействие.

Саммит ЕС и визит в США

Как сообщалось, вчера, 14 декабря, Европейский совет на саммите в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС, а также предоставил Грузии статус кандидата в блок. Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС может начать переговоры о вступлении Украины в блок в марте 2024 года.

Уже сегодня, 15 декабря, Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на ближайшие 5 лет. Данное решение должны принять все страны. Впрочем, премьер Венгрии Виктор Орбан, связываемый тесными связями с Кремлем, наложил вето. МИД Украины приветствовало такое решение.

Ожидается, что завершение всех необходимых юридических процедур состоится в январе 2024 года, что позволит как можно быстрее получить соответствующее финансирование.

Также напомним, что украинский президент 11-12 декабря находился с двухдневным визитом в США. Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. Американский лидер в овальном кабинете подписал соглашение о предоставлении Украине финансовой помощи на 200 млн долларов.