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Наступ ЗСУ в Херсонській області викликав паніку у окупантів, - ОК "Південь"

ВСУ (Фото: president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Злагоджена робота різних підрозділів ЗСУ і стрімкий наступ на Південнобузькому напрямку змусили ворога покинути село Миколаївку Херсонської області. Втрата населеного пункту призвела до панічних настроїв і деморалізувало окупантів в інших підрозділах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

Також підрозділи українських збройних сил на південному напрямку за добу знищили 78 окупантів, 8 танків, 2 гаубиці, самохідну гармату "Півонія", 2 реактивні системи залпового вогню "Град" та ін.

Раніше стало відомо, що у Херсоні зник мобільний зв'язок. Її відключили російські військові. Спроби блокування українського мобільного зв'язку та Інтернету відбувалися і раніше.

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