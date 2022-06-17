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Настане момент, коли треба буде говорити про майбутнє вільної України, - Джонсон

Фото: Борис Джонсон, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Війна закінчиться й колись настане момент, коли необхідно буде говорити про майбутнє вільної України. Наші союзники й партнери допоможуть відбудувати країну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

За словами Джонсона, Британія й надалі підтримуватиме Україну, аби наші бійці вигнали окупантів з території нашої країни.

"І буде цей момент, коли треба буде говорити про майбутнє, але це вже буде в контексті вільної України. Будуть інші країни, які будуть займатися гарантіями безпеки. І ми разом з партнерами будемо працювати над відновленням вашої країни", - заявив прем'єр Британії..

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 17 червня, до України з неоголошеним візитом прибув Борис Джонсон.

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