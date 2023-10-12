Настоятель храма МП в Харьковской области освящал технику оккупантов. Ему объявили подозрение

Настоятель одного из храмов Изюмской епархии УПЦ (МП) в Харьковской области поддержал оккупантов и освятил их технику. Правоохранители объявили ему о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Детали дела

В конце июля 2022 года в оккупированном пгт Двуречная Купянского района состоялось публичное религиозное мероприятие по поводу "Дня Крещения Руси", которое проводилось местными представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.

Именно там протоиерей Московского патриархата благословлял представителей ВС РФ и освящал военную автомобильную технику оккупантов.

Фото: Священник МП (facebook.com/pgo.gov.ua)

Настоятель приказал своим приспешникам снимать на камеру "мероприятие" для дальнейшего обнародования на пророссийских медиаресурсах.

Священнику объявили подозрение

Во время освобождения Харьковской области протоиерей вместе с семьей бежал на территорию РФ, где сейчас он является настоятелем одной из российских церквей.

Священнику УПЦ (МП) заочно сообщено о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ.

Ему грозит до восьми лет с конфискацией имущества.

Проверки УПЦ Московского патриархата

Напомним, Служба безопасности Украины в этом году провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.

Самым резонансным стало делом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозреваю в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

С начала полномасштабной войны Служба безопасности Украины разоблачила более 60 клириков УПЦ МП, работавших на Российскую Федерацию, продавали оружие и детскую порнографию.