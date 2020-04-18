Справжні джентльмени: Влад Топалов розчулив заміської прогулянкою з сином

Влад Топалов показав чудове фото з сином Михайлом на прогулянці
Влад Топалов та Регіна Тодоренко нещодавно привели армію своїх шанувальників в захват новиною про заплановане поповнення сім'ї. Зіркові батьки хочуть другу дитину, а також затіяли переїзд у цей карантинний час. А зараз молодий тато показав фанам, як вони з синочком Михайлом дрібними кроками "наближаються до мети".
Співак опублікував у своєму Instagram миле фото з малюком на прогулянці, і зібрав в коментарях масу позитивних відгуків.
Треба сказати, що Влад активно займається вихованням сина й часто демонструє в мережі душевні знімки та відео, як вони роблять зарядку, грають, розважаються і веселяться.
На чарівному кадрі видно, що тато з сином відправилися гуляти у дворі за містом, і Топалов у теплій червоній куртці та в білій шапці шанобливо крокує за цікавим Михайликом позаду.
Хлопчик у свої рік і чотири місяці впевнено тупає із совочком і пасочкою на прогулянку і поважно оглядає простори навкруги. На малюку синій комбінезон і жовта шапочка.
"Джентельмени пішли на справу!" - жартівливо підписав фото Топалов.
Влад Топалов з сином (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)
У мережі підписники співака захоплюються забавним кадром і купають Влада і Михайла у компліментах.
Фото: скрін коментарів instagram.com/vladtopalovofficial
Раніше Регіна Тодоренко розповіла про важливість ролі батька у вихованні малюка і навіть навела факти на користь свого твердження. Вона показала чарівне домашнє фото чоловіка і сина.