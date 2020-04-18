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Справжні джентльмени: Влад Топалов розчулив заміської прогулянкою з сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.04.2020 - 20:58
Справжні джентльмени: Влад Топалов розчулив заміської прогулянкою з сином
Влад Топалов із сином (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Влад Топалов показав чудове фото з сином Михайлом на прогулянці

Влад Топалов та Регіна Тодоренко нещодавно привели армію своїх шанувальників в захват новиною про заплановане поповнення сім'ї. Зіркові батьки хочуть другу дитину, а також затіяли переїзд у цей карантинний час. А зараз молодий тато показав фанам, як вони з синочком Михайлом дрібними кроками "наближаються до мети".

Співак опублікував у своєму Instagram миле фото з малюком на прогулянці, і зібрав в коментарях масу позитивних відгуків.

Треба сказати, що Влад активно займається вихованням сина й часто демонструє в мережі душевні знімки та відео, як вони роблять зарядку, грають, розважаються і веселяться.

На чарівному кадрі видно, що тато з сином відправилися гуляти у дворі за містом, і Топалов у теплій червоній куртці та в білій шапці шанобливо крокує за цікавим Михайликом позаду.

Хлопчик у свої рік і чотири місяці впевнено тупає із совочком і пасочкою на прогулянку і поважно оглядає простори навкруги. На малюку синій комбінезон і жовта шапочка.

"Джентельмени пішли на справу!" - жартівливо підписав фото Топалов.

Справжні джентльмени: Влад Топалов розчулив заміської прогулянкою з сином

Влад Топалов з сином (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

У мережі підписники співака захоплюються забавним кадром і купають Влада і Михайла у компліментах.

  • Нічого собі топтижка!
  • Як швидко ростуть діти
  • Мамині пупсики
  • Який же він солодкий, Михеюшка! Ангела хоронителя!
  • Солоденький малюк - Михайло Владиславович!
  • Вже такий великий
  • Діловуха солодка
  • Милашки
  • У шлях хоробрі воїни!
  • Які обидва красені!
  • Такий діловий, все, щас як пограє, нікому мало не здасться!
  • Такий поважний!

Справжні джентльмени: Влад Топалов розчулив заміської прогулянкою з сином

Фото: скрін коментарів instagram.com/vladtopalovofficial

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про важливість ролі батька у вихованні малюка і навіть навела факти на користь свого твердження. Вона показала чарівне домашнє фото чоловіка і сина.

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Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренконовости шоу-бизнеса
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