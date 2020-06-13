Справжня команда: Влад Яма із сім'єю захопив зворушливим family look

Влад Яма зізнався, що сім'я - його гордість і найбільше досягнення
Влад Яма після чуттєвих сімейних знімків зі своїми батьками в рідному Запоріжжі захопив армію шанувальників новою серією фото з коханою дружиною і синочком. Король бального танцю влаштував яскраву і стильну "домашню" сесію на вулицях Києва, для якої щасливі батьки та хлопчик вдягнулися в модні картаті наряди.
Знаменитий танцюрист опублікував кадри у своєму Instagram і зібрав масу захоплених відгуків і доброзичливих коментарів від підписників.
Яма з сином Леоном вибрали однаковий одяг одного тону. Стильний напівспортивний реглан і штани сірого кольору в червону клітку і смуги на рукавах і біля стоп, комірі та "поясі". Образ доповнили червоні модні кросівки.
Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном (Фото: instagram.com/vladyama_official)
Дружина хореографа Ліліана вбралася у вільний напівспортивний картатий наряд-комбінезон з капюшоном більш яскравого кольору з лампасами.
ВВлад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном (Фото: instagram.com/vladyama_official)
"Сім'я - моя гордість і найбільше досягнення. Немає нічого крутіше, ніж йти за руку зі своїм сином, особливо коли за другу його тримає улюблена дружина. У нашому новому "family look" відчуваємо себе справжньою командою", - підписав чудові знімки Влад.
Влад Яма з дружиною Ліліаною (Фото: instagram.com/vladyama_official)
У мережі захоплюються сімейними кадрами та визнають, що їх family look вдався на славу. Також лунають найщиріші побажання, а дехто зазначив, що рішення Ями прибрати бороду пішло на користь і помітно омолодило суддю Танців з зірками.
Фото: скрін коментарів: instagram.com/vladyama_official
Раніше ми писали про те, що Влад Яма розчулив пронизливим фото з сином Леоном.
Також не так давно Влад Яма розповів про несподівану пропозицію від співачки Наталії Могилевської, а також відповів на запитання, чи хотіла вона стосунків із ним.
Автор: Styler