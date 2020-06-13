Справжня команда: Влад Яма із сім'єю захопив зворушливим family look

Владислав Яма з дружиною (фото:РБК-Україна)

Влад Яма зізнався, що сім'я - його гордість і найбільше досягнення

Влад Яма після чуттєвих сімейних знімків зі своїми батьками в рідному Запоріжжі захопив армію шанувальників новою серією фото з коханою дружиною і синочком. Король бального танцю влаштував яскраву і стильну "домашню" сесію на вулицях Києва, для якої щасливі батьки та хлопчик вдягнулися в модні картаті наряди.

Знаменитий танцюрист опублікував кадри у своєму Instagram і зібрав масу захоплених відгуків і доброзичливих коментарів від підписників.

Яма з сином Леоном вибрали однаковий одяг одного тону. Стильний напівспортивний реглан і штани сірого кольору в червону клітку і смуги на рукавах і біля стоп, комірі та "поясі". Образ доповнили червоні модні кросівки.

Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном (Фото: instagram.com/vladyama_official)

Дружина хореографа Ліліана вбралася у вільний напівспортивний картатий наряд-комбінезон з капюшоном більш яскравого кольору з лампасами.

ВВлад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном (Фото: instagram.com/vladyama_official)

"Сім'я - моя гордість і найбільше досягнення. Немає нічого крутіше, ніж йти за руку зі своїм сином, особливо коли за другу його тримає улюблена дружина. У нашому новому "family look" відчуваємо себе справжньою командою", - підписав чудові знімки Влад.

Влад Яма з дружиною Ліліаною (Фото: instagram.com/vladyama_official)

У мережі захоплюються сімейними кадрами та визнають, що їх family look вдався на славу. Також лунають найщиріші побажання, а дехто зазначив, що рішення Ями прибрати бороду пішло на користь і помітно омолодило суддю Танців з зірками.

Красунчики!

Молодці хлопці!!! Ви класні!!! Щастя вам міцного. Бережіть один одного!

Просто красиві!

Люблю ваші сімейні фото! Чарівні

Ви обидва класнючі! А син просто супер!

"Джентльмени" починають захоплювати світ

Приємні, стильна сім'я

І кайф на вас дивитися!

Красатульки!

Блін!... Ви такі гарні, класні. Влад, у вас дружина бомба!

Я від вашої родини балдію!

Будьте щасливі!

Ось прибрав броду з обличчя і зовсім інша людина! Красивий, молодий і життєрадісний! Красива пара і малюк гарненький!

Німий захват!

Фото: скрін коментарів: instagram.com/vladyama_official

Раніше ми писали про те, що Влад Яма розчулив пронизливим фото з сином Леоном.

Також не так давно Влад Яма розповів про несподівану пропозицію від співачки Наталії Могилевської, а також відповів на запитання, чи хотіла вона стосунків із ним.

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Автор: Styler