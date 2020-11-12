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Настають темні часи: Швеція заборонить продаж алкоголю вночі через COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

Уряд Швеції планує ввести заборону на продаж алкоголю після 22:00. Таке рішення готується через поширення коронавірусу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен, передає The Local.

Так, в Швеції буде заборонено продаж алкоголю після 22:00 в магазинах, барах, ресторанах і нічних клубах. При цьому закладу, які мають ліцензії на продаж алкоголю повинні закриватися на пізніше 22:30.

За словами прем'єра, занадто багато людей розслабилися і перестали виконувати рекомендації щодо стримування коронавірусу.

"Також, здається, що ми рухаємося до більш темних часів, коли справа стосується поширення інфекції. Кожне прийняте нами рішення має значення", - сказав Левен.

В уряді Швеції зазначили, що готові прийняти подальші заходи, якщо в цьому буде необхідність. У тому числі розглядається обмеження на кількість людей, які можуть зустрітися.

"Я розумію, що люди втомилися, я розуміла, що люди нудьгують по своєму повсякденному житті. Я розумію, що може бути складно дотримуватися рекомендацій, але зараз ситуація нестійка. Пандемія зажадає від усіх нас більше жертв, а не менше", - сказала міністр охорони здоров'я Олена Халленгрен.

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Вона зазначила, що паби і бари мають підвищений рівень ризику не тільки через те, що вони є місцем збору людей, а й тому, що люди можуть послабити пильність, перебуваючи під впливом алкоголю.

Обмеження планують ввести з 20 листопада. Вони триватимуть до кінця лютого 2021 року.

Нагадаємо, в кінці жовтня Швеція посилила карантинні рекомендації для регіонів.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що на минулому тижні на карантин пішов прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен через контактування з хворим COVID-19.

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