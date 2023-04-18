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Последствия преступлений РФ. В Мариуполе на пляже заметили мертвых дельфинов (видео)

Фото: Оккупанты в Мариуполе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Мариуполе (Донецкая область) местные жители на берегу пляжа заметили мертвых дельфинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.

На видео, снятое жильцами, можно увидеть, что на берег с моря вынесло тело погибшего дельфина.

Это последствия уничтожения россиянами природной экосистемы Азовского моря и его загрязнения.

"Оккупанты приступили к строительству непутевого перекрытия через реку Кальчик. Застройка происходит варварскими методами с применением шлака. Из-за его попадания в воду, в реке может начаться мор рыбы", - добавили в городском совете.

Напомним, что в Мариуполе российские оккупанты демонтировали памятник художнику Архипу Куинджи, а ранее разворовали музей пейзажиста.

В Мариуполе, в одном из жилых массивов в Приморском районе, российские оккупанты уничтожили 29 многоэтажек. Сейчас на этом месте пустырь.

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