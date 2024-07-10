Последствия ощутит ЕС. Онколог рассказал, как война в Украине повлияет на здоровье европейцев

Онкологические риски во время войны в Украине повышаются также и для стран Европейского союза.

"Массовые перемещения населения увеличивают риск распространения вирусов и бактерий, которые являются потенциальными причинами рака. Идется о Хеликобактер пилори (рак желудка), вирус Эпштейна-Барр (рак носоглотки и находкинская лимфома), вирус папилломы человека - ВПЧ (рак шейки матки) и уже упомянутые вирусы гепатита B и С", - говорит он.

Алексей добавляет: если в Украине не будет программ вакцинации и ВПЧ-скрининга, то массовая миграция женщин в страны ЕС может повысить риск инфицирования европейцев канцерогенными вирусами.

"Опасными являются инфекции, которые передаются половым путем. Например, после войны во Вьетнаме регистрировали всплеск заболеваемости раком шейки матки более чем на 260%. К сожалению, такая тенденция возможна и в Украине", - отмечает эксперт.

Влияние войны на здоровье украинцев

"Когда взрываются дома, асбестовая пыль попадает в воздух. Она может переноситься на большие расстояния - на десятки и даже сотни километров. Оседает на земле, а затем снова распространяется с воздухом. Концентрация этого канцерогена в воздухе на фоне войны резко увеличилась", - говорит онколог.

Алексей отмечает: вдыхание асбестовой пыли от разрушенных зданий может существенно повлиять на частоту рака легких у украинцев.

Ковалев считает, что война влияет на здоровье даже тогда, когда еще не началась. Прежде всего, это проявляется в выбросах топливных веществ из военной техники в атмосферу.

Еще одной проблемой является смог и угарный газ в результате пожаров. Кроме того, воздух загрязняется газообразными веществами и твердыми частицами.