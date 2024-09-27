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Насилие или манипуляция: адвокат объяснила, как защитить свои права при "бусификации"

Фото: Мобилизация в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Олейник, Татьяна Веремеева

Достаточно обсуждаемым в Украине сегодня является термин "бусификация", который употребляется для описания ситуаций, когда мужчин мобилизируют силовыми методами.

О том, когда и для чего используют этот термин YouTube-канала РБК-Украина рассказала адвокат юридической компании "Рияко и Партнеры" Екатерина Анищенко.

По словам адвоката, в большинстве случаев это манипуляция, поскольку многие люди добровольно соглашаются на сопровождение в территориальные центры комплектования (ТЦК).

"Довольно часто сотрудники полиции предлагают военнообязанным сопровождение, и многие из них соглашаются садиться в автомобиль полиции. Это происходит даже в случаях, когда от этого можно было отказаться", - комментирует Екатерина Анищенко.

В то же время, она положительно оценивает законодательные изменения, обязывающие работников ТЦК включать камеры при вручении повесток или в случае отказа от их получения. Это способствует фиксации ситуации и защите прав обеих сторон.

Однако случаи насилия могут иметь место как со стороны работников ТЦК, так и со стороны гражданских лиц, поэтому важно соблюдать правовую процедуру.

 

Напомним, начальник Одесского ТЦК и СП Юрий Пуйко заявил, что попадающие в Интернет видео случаи силовой мобилизации являются манипулятивными и используются в интересах врага. По его словам, такие ролики показывают неполную картину событий, без начала и конца конфликта, что создает искаженное впечатление. Пуйко также отметил, что термин "бусификация" активно распространяется россиянами для своих пропагандистских целей.

РБК-Украина также рассказывало о конфликте с участием патрульных полиции и ТЦК во Львовской области. Полиция сообщила о конфликтной ситуации, возникшей во время совместной работы с работниками ТЦК, когда патрульные остановили автомобиль.

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ТЦКМобилизация в Украине