Избили и принудительно мобилизовали: на Ровенщине работники ТЦК получили подозрения

Инцидент произошел 21 февраля 2025 года в селе Иванье Дубенского района. Во время мобилизационных мероприятий работники ТЦК заметили мужчину на велосипеде.

Они применили к нему слезоточивый газ, силой затащили в служебный автомобиль, а когда тот пытался позвать на помощь, выстрелив в воздух из сигнального пистолета - двое военнослужащих избили его, сообщают в ГБР.

По данным детективов, мужчину били по голове и туловищу, когда тот уже лежал на земле. После избиения он под давлением назвал свои данные и был насильно доставлен в ТЦК. При этом еще в 2019 году медкомиссия признала его непригодным к службе в мирное время. Несмотря на это, его мобилизовали в воинскую часть в Ровенской области.

Офицеру и двум военным объявлено подозрение в незаконном лишении свободы мужчины с причинением физических страданий - преступлении, совершенном группой лиц. Кроме того, двум из них инкриминируют пытки с целью заставить потерпевшего действовать против собственной воли или наказать его.

За такие действия фигурантам грозит до шести лет заключения.