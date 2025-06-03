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Избили и принудительно мобилизовали: на Ровенщине работники ТЦК получили подозрения

Украина, Вторник 03 июня 2025 16:14
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Избили и принудительно мобилизовали: на Ровенщине работники ТЦК получили подозрения Фото: сообщено о подозрении трем работникам ТЦК в Ровенской области (dbr.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

В Ровенской области объявили подозрение офицеру и двум военнослужащим ТЦК. Их обвиняют в принудительной мобилизации военнообязанного, которого еще и избили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Инцидент произошел 21 февраля 2025 года в селе Иванье Дубенского района. Во время мобилизационных мероприятий работники ТЦК заметили мужчину на велосипеде.

Они применили к нему слезоточивый газ, силой затащили в служебный автомобиль, а когда тот пытался позвать на помощь, выстрелив в воздух из сигнального пистолета - двое военнослужащих избили его, сообщают в ГБР.

По данным детективов, мужчину били по голове и туловищу, когда тот уже лежал на земле. После избиения он под давлением назвал свои данные и был насильно доставлен в ТЦК. При этом еще в 2019 году медкомиссия признала его непригодным к службе в мирное время. Несмотря на это, его мобилизовали в воинскую часть в Ровенской области.

Офицеру и двум военным объявлено подозрение в незаконном лишении свободы мужчины с причинением физических страданий - преступлении, совершенном группой лиц. Кроме того, двум из них инкриминируют пытки с целью заставить потерпевшего действовать против собственной воли или наказать его.

За такие действия фигурантам грозит до шести лет заключения.

Скандалы с ТЦК

Напомним, что в одном из районов Харькова произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и мужчиной у которого пытались проверить документы.

Также РБК-Украина сообщало, что начальника ТЦК подозревают в фиктивном улучшении показателей мобилизации. По данным ГБР, он вносил ложные данные.

Кроме того, мы писали, что под одним из одесских ТЦК произошла стычка между военными и медиками.

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