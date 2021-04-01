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Насильство проти медиків хочуть карати в'язницею: комітет Ради підтримав закон

Автор: Юлія Струк

Члени комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування підтримали законопроект про кримінальну відповідальність за погрозу або насильство щодо медика або фармпрацівника. Йдеться про проект закону №5124.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету.

"Підтримати проект закону ... №5124 доопрацьований і запропонувати комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеним головним з підготовки цього законопроекту, рекомендувати ВР у першому читанні прийняти його за основу", - говорить рішення комітету.

Його підтримали 10 парламентаріїв, а чотири члени комітету не голосували.

Відзначимо, закон пропонує карати погрозу вбивством позбавленням волі на строк до 2 років, умисне нанесення побоїв легкої або середньої тяжкості - до 5 років, важких пошкоджень - від 5 до 12 років.

Нагадаємо, цей проект закону зареєстрували в Раді в кінці березня.

Як писало РБК-Україна, раніше ВР прийняла закон, яким виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення звільнили від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень.

Крім того, зняли відповідальність і з медпрацівників, якщо застосування вакцин або інших імунобіологічних препаратів відбувалося відповідно до затвердженої інструкції.

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Новини України медикиВерховна Рада
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