Насіковський: передмістя - для тих, хто цінує комфорт, вишуканість, гармонію з природою

Заміський житловий комплекс бізнес-класу від групи компаній DIM визнаний кращим в Київській області, на думку експертів Всеукраїнського форуму "Міська і заміська нерухомість-2021".

Основними критеріями вибору переможця були якість матеріалів, темпи будівництва, інфраструктура, архітектура та репутація забудовника.

"Хочу подякувати експертному журі за високу оцінку нашої роботи. Park Lake City - унікальний житловий комплекс бізнес-класу з власною водоймою. Він дійсно заслуговує цієї нагороди. Розвинена інфраструктура, архітектура, естетика і вишуканість стилю поєднуються з неповторною природою, родзинкою якої є чисте озеро, що створює неповторну атмосферу і красивий вигляд. Наш підхід до будівництва заміського комплексу трансформує звичне уявлення про життя в передмісті і відповідає потребам сучасного городянина. 15 гектарів, де будуть розташовані 20 4-поверхових будинків навколо власного озера, змінять уявлення про комфорт. Усі квартири облаштовані розкішними терасами з видом на озеро, для пробіжок в Park Lake City передбачено 1250 метрів бігових доріжок навколо водойми. Також до дрібниць продумана вся територія комплексу, щоб комфортно почували себе всі жителі нашого елітного містечка", - зазначив Олександр Насіковський, керуючий партнер групи компаній DIM.

Всеукраїнський незалежний конкурс "Міська та заміська нерухомість-2021" проходить з 2010 року за підтримки Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної ради України, Міністерства розвитку громад і територій України, Конфедерації будівельників України, Земельного союзу України. У конкурсі брали участь житлові комплекси з усіх областей України.

Нагадаємо, група компаній DIM була заснована у 2014 році. Вона складається з компаній, які охоплюють всі стадії будівництва: керують процесом розробки архітектурних рішень і проектування, пропонують весь спектр будівельних і дизайнерських послуг, надають послуги з професійного управління нерухомістю.

Концептуальною особливістю проектів групи компаній DIM є створення житлових комплексів нових якісних форматів житла, орієнтованих на потреби покупців. В об'єктах DIM власні парки, коворкінги, дитячі садки і початкові школи, зони відпочинку, розваг і заняття спортом і багато іншого.

Зараз компанія ввела в експлуатацію 8 будинків сукупною площею понад 72 000 м2. На стадії будівництва знаходиться 5 житлових комплексів загальною площею 890 000 м2 категорії комфорт+ і бізнес-класу.