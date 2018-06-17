"Наша традиція – це свобода": як у Києві пройшов Марш рівності (фоторепортаж)

Марш рівності 2018 проходив під гаслами "Маю право на кохання і на вільне існування", "Всі різні, всі рівні"

Марш рівності 2018 в Києві зібрав 17 червня більше 5000 учасників, що в два рази більше, ніж у минулому році. Підтримати масову правозахисну акцію прийшли люди різного віку і статі, окремою частиною колони трималися іноземні гості, представники міжнародних організацій, волонтери і просто небайдужі люди, для яких Марш – це яскраве "свято свободи".

Не обійшлося цього року і без сутичок. По ходу колони радикально налаштовані молоді хлопці кілька разів намагалися атакувати учасників Маршу. Більше того, близько 150 осіб з праворадикальної організації С14 намагалися перегородити шлях і зупинити "райдужну колону". І все ж поліції вдалося відтіснити незгодних, затримавши 28 праворадикалів.

Слід віддати належне поліції, яка вчасно реагувала на будь-які провокації. Зазначимо, що за безпеку і порядок на Марші рівності відповідали близько 5 тис. правоохоронців.

STYLER також відвідав Марш рівності 2018. Хто прийшов підтримати акцію, що її учасники вимагали і як все пройшло – в яскравому фоторепортажі.

Як у Києві пройшов Марш Рівності 2018 (відео: Валентина Балабанова/ РБК-Україна)

Перекриті дороги, закриті станції метро і жорсткий КПП

Марш рівності 2018 стартував о 10:00 навпроти столичного Будинку вчителя (вулиця Володимирська). При цьому колона почала формуватися ще з 9 ранку.

У цьому році організатори зробили все можливе, щоб максимально убезпечити учасників Маршу. Потрапити на цю подію будь-якому бажаючому було не так-то просто.

Марш рівності кілька разів намагалися атакувати його противники (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Напевно, багато киян зазначили, що з самого ранку на вхід і вихід були закриті дві центральні станції столичного метрополітену: "Золоті ворота" і "Палац спорту". Тому всім, кому потрібно було потрапити в центр, слід було доїхати до ст. м "Кловська" або "Лук'янівська", і вже від туди добиратися до пункту призначення. Однак зробити це було нелегко.

Не варто було очікувати, що будь-який інший суспільний транспорт довіз би вас прямо до Національної опери України. Адже всі підходи до місця збору учасників Маршу були за кілька кілометрів огороджені парканом і охоронялися поліцією. Не пропускали нікого (навіть журналістів) ні під яким приводом. Приєднатися до акції можна було тільки з боку Володимирської вулиці.

Перед початком ходи біля місця збору учасників Маршу (Національна опера України) була досить напружена ситуація (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Для багатьох киян закриття двох станцій метро було, м'яко кажучи, вельми неприємною несподіванкою. Подібне рішення викликало ранковий "транспортний криза" і метушню. Проте організатори Маршу рівності принесли свої вибачення і пояснили, що міра була вимушеною! Адже слід максимально обмежити можливість праворадикалів дістатися до Володимирської вулиці, які за кілька днів до початку Маршу активно закликали зривати акцію.

"Острів свободи"

Після ранкового кардіо, "намотавши" кілька кварталів, добираємося таки до місця формування колони Маршу. До цього, до речі, кожен учасник повинен був пройти через металошукачі і обов'язкову перевірку особистих речей.

А перед входом на КПП учасників Маршу рівності чекали противники ЛГБТ (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

І поки за щільним кільцем поліцейських свої акції збирають радикали і різні релігійні об'єднання, всередині цього кільця поступово утворюється різнобарвний, веселий і з музикою "острів свободи".

"Прийшли сюди, тому що ми хочемо жити в країні європейського зразка, з європейськими цінностями, де виконуються конституційні права кожного. Цей захід – про рівність громадян. Тому ми тут, так як наше суспільстві ще дуже далеко від європейських стандартів. Так, ми бачили якихось незгодних людей, які намагалися нам пояснити, що нам, жінкам, потрібно народжувати дітей, бути "традиційними" і т. д. Загалом, були озвучені досить стандартні очікування нашого суспільства по відношенню не тільки до жінок, а в принципі до всіх людей – як нам всім потрібно будувати своє інтимне і особисте життя...

Марш рівностей і тиждень Київ-прайду – це одна з найбільш гучних і масових акцій у році, спрямованих пояснити наші права. Щоб люди хоч раз в році задумалися, а чому, власне, всі ці учасники Маршу прийшли сюди, що вони цим хочуть сказати? Цей захід може підштовхнути когось задуматися більш серйозно, спробувати розібратися в проблемі. І зрозуміти, нарешті, що в наукових колах вже давно питання сексуальної орієнтації вирішене – це біологічна особливість кожної людини. Тому сам факт проведення того ж Маршу рівності ніяк не може змусити людину змінити свою орієнтацію", - розповідає STYLER одна з учасниць Маршу рівності Станіслава, яка прийшла на захід зі своїми знайомими.

Учасники і організатори підкреслюють, що Марш рівності - це в першу чергу акція в підтримку базових прав людини (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Слід зазначити, що противники Маршу рівності вважають подібний захід "пропагандою нетрадиційної сексуальної орієнтації", мовляв, учасники акції "виставляють на показ свої сексуальні уподобання"

Тут організатори Маршу лише посміхаються, адже ніхто ніякою "пропагандою" і тим більше "показухою" тут не займається.

"Марш Рівності – це питання не сексу, а захисту прав людини, які в Україні поки ще активно порушуються. Люди виходять на вулицю, аби заявити про те, що вони повинні мати такі ж цивільні права, як і більшість людей, а дискримінація повинна залишитися в минулому. Зазначимо, що учасниками Маршу Рівності необов'язково можуть бути представники ЛГБТ-спільноти. На нього виходять багато гетеросексуальних людей", - говорить організатори Київ-прайду.

Розважали публіку яскраві учасники Маршу рівності - музична платформа з дрег-квін, які виступали під пісню з символічною назвою "Не ховай очей" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

"Побачити що-небудь не означає стати цим"

Також цікавимося думкою учасників Маршу про ще одну популярну "установку" противників акції – "А що, якщо діти побачать, і стануть геями?"

"На цю тему читав якось дуже хорошу відповідь А що, якщо діти побачать марш перемоги, то вони відразу стануть ветеранами?! І ось марш вдв-шників – діти ж не стануть відразу вдв-шниками. Побачити що-небудь не означає цим стати!" - говорить Віктор з Одеси, учасник ЛГБТ-організації "Ліга".

"Щоб відповісти на це питання, потрібно опуститися до рівня тих, хто його задає, і сказати: "Слава богу, що діти бачать вас і не роблять так, як ви". Це маячня! Що саме діти побачать на цьому Марші?! Потрібно розуміти, що діти щодня бачать відносини гетеросексуальних батьків. Також вони можуть бачити відносини гомосексуальних батьків. Це все про любов і підтримку! А секс є там, і там. Але яка різниця? Вона тільки у статі людей. Тож у чому проблема?" - пояснює свою точку зору керівниця організації "Інсайт" Олена Шевченко.

Предстаивтели ЛГБТ-спільноти в Україні вже багато років намагаються добитися права офіційно заводити сім'ї (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

ЛГБТ-активістка намагається звернути увагу на іншу проблему – неконтрольний розвиток ультраправих рухів в Україні.

"В Україні зростає кількість ультраправих організацій і з цим нічого не робить ні поліція, ні держава. І вони не тільки намагаються зривати ЛГБТ-акції. Вони також б'ють ромів, гноблять за етнічними ознаками, незгодні з людьми, які в принципі виглядають "якось не так". Вони за "чистоту нації". Але ж це фашизм! І з цим треба якось боротися. Тому потрібно більш широко дивитися на проблему, думати, що робити з цим ультраконсерватизмом", - говорить Олена Шевченко.

Зірки і політики бояться втратити свою публіку і електорат

Далеко не всі публічні люди і українські політики готові підтримати Марш рівності (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Поки формується колона учасників Маршу рівності, намагаємося серед них зустріти і публічних людей. Однак у цьому році лише одиниці більш-менш відомих особистостей прийшли підтримати ЛГБТ-акцію. Серед присутніх – українська травесті діва Монро.

"І їх, публічних людей, тут не буде, тому що ставлення в Україні до ЛГБТ-спільноти досить негативне, а артисти бояться втратити свою аудиторію. От і все. Тому камінг-аутів (ред. – відкрите визнання людиною своєї приналежності до сексуальної або гендерній меншості) не чекайте найближчі 30 років. Від зірок, публічних персон, тому що електорат не підтримує і не поділяє думки людей, які тут зібралися. Хтось, може, і відноситься вже відносно байдуже, але в основному негативна позиція", - розповідає STYLER Монро.

Підтримати Марш рівності 2018 прийшла травесті-діва Монро (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

До речі, аналогічною точкою зору поділилася й Олена Шевченко, тільки відносно українських політиків.

"Підтримка державою ЛГБТ-спільноти практично нульова. Політики бояться втратити своїх виборців і т. д. Сподіваюся, що скоро буде перелом і вони зрозуміють, наскільки багато людей взагалі (у тому числі і гетеросексуальних) підтримують права ЛГБТ. Тут просто треба знайти в собі сміливість. А те, що наші політики говорять зараз – це жахливо і не відповідає дійсності. Кажуть, що "підтримка ЛГБТ загрожує сімейним цінностям". Але ЛГБТ борються за те, щоб мати родини, щоб закріпити це право на законодавчому рівні", - каже активістка, одна з організаторів Маршу рівності Олена Шевченко.

Травесті-діва Монро: "Це історія про свободу вибору, самовираження, любити відкрито і не ховатися"

Продовжуємо бесіду з травесті-дівою Монро, яка вдруге прийшла підтримати Марш рівності в Києві.

"В позаминулому році я побоялася, скажу відверто, тому що відчувала загрозу. І в цьому році теж був страх, коли йшла сюди, бо не знаєш, чого чекати від агресивно налаштованих релігійних фанатів. Якось вони дуже сильно все сприймають близько до серця. Але якщо не бог створив всю цю історію, тоді хто?! Все для чогось потрібно.

Я прийшла сюди, тому що жити в страху – це схоже на моральний суїцид.

А тут історія не тільки про права ЛГБТ, а історія про свободу вибору, самовираження, виглядати так, як ти хочеш, любити відкрито і не ховатися. На жаль, я не була на подібних заходах в інших країнах. Але в липні поїду на Лондон-прайд. І на власні очі побачу, як проходять подібні заходи у розвинених країнах", - розповідає Монро.

Противники Маршу рівності виступили з одним із гасел "Діти мають право а тата і н маму" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами травесті-діви, ставлення до представників ЛГБТ в Києві з роками трохи покращилося, але от в українській провінції справи йдуть гірше.

"У провінції, навіть у великих обласних центрах до цих пір навряд чи ти себе будеш почувати комфортно і захищено, будучи відкритим геєм, лесбійкою або трансгендером. Якщо не кинуть камінь, то морально задавлять.

Тому потрібно займатися просвітництвом. На жаль, рівень освіти українців дуже низький. Новини надходять дуже швидко, люди не хочуть навчатися, розбиратися. Їм так зручніше жити – в рамках стереотипів. Ще й релігія підливає масла у вогонь і робить це дуже маніпулятивно і цинічно. А насправді, якщо ніхто не буде порушувати свободу і права інших людей, ми всі будемо жити в мирі і злагоді", - підсумувала Монро.

Марш рівності 2018: завершення

Підтримати Марш рівності в Києві приїхали учасники з інших країн (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Колона з 5 тис. учасників Маршу рівності проходила по центральним вулицям Києва: по Володимирській, пройшли поруч з парком ім. Т. Шевченка, згорнули на вул. Льва Толстого і дійшли до однойменної станції метро.

За маршрутом ходи колони більше ніяких серйозних сутичок не було. Лише іноді противники Маршу з'являлися зі своїми плакатами і гаслами "Україна – не содом" або "Діти мають право на тата і маму". Однак ніяких агресивних дій учасники "антимаршу" не чинили. При спробах перешкоджати ході, поліція вела їх за межі колони.

Слід зазначити, що в цьому році на Марш рівності прийшло багато іноземців, а також представників міжнародних правозахисних організацій. Які підтримують ЛГБТ-прайд в Україні.

По завершенню учасників Маршу рівності для безпеки супроводжували на станцію метро "Льва Толстого", де був передбачений окремий склад. За настільки відповідальне відношення до забезпечення безпеки учасники акції в голові колони голосно кричали "Спасибі поліції! Спасибі традиції!"

Як у Києві пройшов Марш рівності 2018 (фоторепортаж: Віталій Носач, РБК-Україна)

"У цьому році Марш проходить під слоганом "Країна вільних". Адже дійсно Україна історично вважається країною волелюбною. Тому в ТАКІЙ країні з ТАКОЮ історією у кожної людини повинна бути свобода вибору і фундаментальні права... В Одесі, звідки я приїхав на Марш в Києві, також проходять подібні акції, але менш масштабні. Але я спостерігаю, що в Одесі кількість учасників з кожним роком зростає, а праворадикальних учасників з кожним роком все менше. Думаю, вони просто розуміють, що більшість людей виступають за права людини", - підсумував один з учасників Маршу рівності 2018 Віктор.

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