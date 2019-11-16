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Наша муза! Тіна Кароль у сяючому образі поділилася сюрпризом (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.11.2019 - 23:42
Наша муза! Тіна Кароль у сяючому образі поділилася сюрпризом (фото)
Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль анонсувала свої виступи на святкових гала-концертах

Тіна Кароль анонсувала свої грандіозні виступи у Києві та обрадувала армію шанувальників новою піснею "Іди на життя" , яка доступна для прослуховування на музичному сервісі Apple Music. Артистка в Instagram також показала нове фото з натхненним образом, сяючими очима та ніжною, злегка лукавою посмішкою на вустах.

Співачку в білосніжній "хмарній" блузі прикрашають коштовності - сережки і каблучка, однак як зазначають численні фани, це Тіна робить їх більш прекрасними.

Зазначимо, що композиція "Іди на життя" також буде представлена в рамках грандіозного новорічного шоу "Привіт, 20-ті!". Так, Кароль вітатиме Україну з новим десятиліттям і виконає мікс зі своїх старих та нових хітів.

Ніжна квітка: Тіна Кароль вразила елегантним образом на сцені новорічного шоу

Наша муза! Тіна Кароль у сяючому образі поділилася сюрпризом (фото)

Тіна Кароль (Фото: instagram.com/tina_karol)

"Чекаю тебе 22, 23, 24 грудня на святкових гала-концертах "Різдвяна історія з Тіною Кароль". Будуть ВСІ!", - підписала Тіна ніжний знімок.

Користувачі мережі захоплюються фото і купають артистку в компліментах. Шанувальники Кароль зазначають, що співачка зберегла в собі образ Музи і здатна ділитися натхненням, "заряджати" нею кожного.

  • Красива!
  • Моя муза! Надихаюся вашою мудрістю, шляхетністю і вмінням бути сильною!
  • Ну яка ж ти красива!
  • Дуже красива дівчина;
  • Тому ідолопоклонство притаманне;
  • Тіна ви прекрасні!
  • Шикарна!
  • Дуже красива;
  • Найкраща-найкраща! Кохана! Красива!
  • Нереальна...

Наша муза! Тіна Кароль у сяючому образі поділилася сюрпризом (фото)

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно Тіна Кароль зробила заяву про особисте життя і розповіла про підрослого сина Веніаміна.

Також ми писали про те, що Тіна Кароль зважилася на пікантну фотосесію – вона показала знімку в халаті та частково оголила груди перед камерою.

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Новини України Тіна Карольновости шоу-бизнеса
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