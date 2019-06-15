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Наша красунечка: Могилевська захопила мережу чуттєвим фото і звернулася до фанів

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.06.2019 - 22:24
Наша красунечка: Могилевська захопила мережу чуттєвим фото і звернулася до фанів
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наталя Могилевська в Одесі готує великий концерт

Відома співачка Наталія Могилевська, яка раніше здивувала шанувальників зізнанням у коханні до молодого чоловіка і публікацією цілої серії фото з ним, захопила мережу новим знімком, на якому артистка просто випромінює свіжість і сама ніби скинула багато років. Кадр зірка опублікувала в Instagram.

Зараз Могилевська знаходиться в Одесі, де 30 червня у неї відбудеться великий концерт. Артистка запрошує шанувальників разом насолодитися "незабутнім літнім вечором".

"Моя улюблена Одеса! Зустрічаємося 30 червня у літньому театрі на Морвокзалі. Великий концерт, запрошую і чекаю всіх! Проведемо цей незабутній літній вечір разом!" - підписала вона фото.

Наша красунечка: Могилевська захопила мережу чуттєвим фото і звернулася до фанів

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

У коментарях до повідомлення фани зірки захоплюються чуттєвим сонячним фото Могилевської і купають її в компліментах.

  • Красиве фото, таке живе і атмосферне;
  • Обов'язково буду на вашому чарівному концерті! Чекаю із нетерпінням 30 червня. Фото неймовірно красиве! У вас чудовий фотограф!
  • Наша красунечка!
  • Ви дуже красиві! Постараємося приїхати на концерт!

Наша красунечка: Могилевська захопила мережу чуттєвим фото і звернулася до фанів

Наша красунечка: Могилевська захопила мережу чуттєвим фото і звернулася до фанів

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно Наталя Могилевська в сітчастій майці показала, чим зайнялася з чоловіком.

Також ми писали про те, що Наталя Могилевська в шкіряному вбранні не на жарт схвилювала мережу.

Нагадаємо, що не так давно Наталя Могилевська відірвалася на вечірці на честь відкриття одного з київських закладів і навіть встала за діджейський пульт.

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