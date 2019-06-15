Наша красунечка: Могилевська захопила мережу чуттєвим фото і звернулася до фанів

Наталя Могилевська в Одесі готує великий концерт
Відома співачка Наталія Могилевська, яка раніше здивувала шанувальників зізнанням у коханні до молодого чоловіка і публікацією цілої серії фото з ним, захопила мережу новим знімком, на якому артистка просто випромінює свіжість і сама ніби скинула багато років. Кадр зірка опублікувала в Instagram.
Зараз Могилевська знаходиться в Одесі, де 30 червня у неї відбудеться великий концерт. Артистка запрошує шанувальників разом насолодитися "незабутнім літнім вечором".
"Моя улюблена Одеса! Зустрічаємося 30 червня у літньому театрі на Морвокзалі. Великий концерт, запрошую і чекаю всіх! Проведемо цей незабутній літній вечір разом!" - підписала вона фото.
Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
У коментарях до повідомлення фани зірки захоплюються чуттєвим сонячним фото Могилевської і купають її в компліментах.
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, нещодавно Наталя Могилевська в сітчастій майці показала, чим зайнялася з чоловіком.
Також ми писали про те, що Наталя Могилевська в шкіряному вбранні не на жарт схвилювала мережу.
Нагадаємо, що не так давно Наталя Могилевська відірвалася на вечірці на честь відкриття одного з київських закладів і навіть встала за діджейський пульт.