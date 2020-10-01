"Наш край" назвав свідченням непрофесійності влади витрати з Фонду боротьби з COVID-19 

Через відсутність стратегічних дій та помилки у боротьбі з поширенням коронавірусу в країні, влада втрачає контроль над епідемією та карає невинних.

Про це заявив співголова партії "Наш край" Олександр Мазурчак, передає прес-служба політсили.

"Через відсутність стратегічних дій, влада почала втрачати контроль над поширенням коронавірусу. За весь час карантину вона кидається з однієї крайності в іншу: змінює систему оцінки небезпеки, закриває та відкриває кордони, то оголошує другу хвилю, то продовжує першу. Фонд, який був створений на боротьбу з ковідом, "пустили за вітром", а не на конкретну боротьбу з пандемією. У підсумку, влада почала карати невинних за свої помилки у боротьбі з ковідом", - заявив Мазурчак.

На його думку, тестування перетворилося не на виявлення хворих та локалізацію спалахів, а на спосіб заробити наближеним до медицини.

"Держава так і не спромоглася за понад півроку налагодити ані виробництво тестів, ані їхню системну закупівлю за бюджетні кошти. За даними Рахункової палати, майже 25 млрд грн було витрачено на не пов’язані видатки. За 6-ма бюджетними програмами видатки не здійснювалися, зокрема, не закуплено жодного апарату ШВЛ", - додає Мазурчак.

Натомість стверджує політик, влада почала шукати винних за провал боротьби із ковідом.

"Вибірково штрафують керівників гуртожитків, поодиноких порушників, однак, незрозуміло за яким принципом, оскільки порушення стали загально поширеними", - наголосив Мазурчак.

На його думку, влада імітує боротьбу із ковідом, демонструючи свою непрофесійність та безвідповідальність.

"Півроку довели - влада імітує боротьбу із ковідом, демонструючи свою непрофесійність та безвідповідальність, та шукає крайніх за свої непрофесійні та безвідповідальні дії під час епідемії", - підсумував Мазурчак.

Нагадаємо, в Україні за добу, 30 вересня, підтвердили 4069 нових випадків захворювання коронавірусом. Це новий антирекорд в країні.

Нещодавно в опорній лікарні №25 у Харкові 25 медиків написали заяви на звільнення. Також у Києві оштрафували 40 керівників гуртожитків за порушення карантину.