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NASA показало загибель двох масивних зірок у сузір'ї Індіанець: вражаюче фото

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Понеділок 01 листопада 2021 15:39
NASA показало загибель двох масивних зірок у сузір'ї Індіанець: вражаюче фото Фото: NASA показало загибель двох масивних зірок у сузір'ї Індіанець (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Телескоп Hubble, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), сфотографував спіральну галактику NGC 6984. На кадрі можна побачити загибель двох масивних зірок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії телескопу Hubble.

Спіральна галактика розташована на відстані 200 мільйонів світлових років від нашої планети. Як відзначають вчені, їм вдалося зафіксувати рідкісну подію - подвійну наднову.

Наднова - це сильний вибух неймовірно величезних масштабів, що спричинений смертю масивних зірок.

Вчені припускають, що два космічних об'єкти могли бути якось пов’язані між собою. Водночас астрономи продовжують досліджувати цей феномен.

NASA показало загибель двох масивних зірок у сузір'ї Індіанець: вражаюче фотоФото: NASA показало загибель двох масивних зірок у сузір'ї Індіанець (esahubble.org)

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