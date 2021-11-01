NASA показало загибель двох масивних зірок у сузір'ї Індіанець: вражаюче фото

Телескоп Hubble, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), сфотографував спіральну галактику NGC 6984. На кадрі можна побачити загибель двох масивних зірок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії телескопу Hubble.

Спіральна галактика розташована на відстані 200 мільйонів світлових років від нашої планети. Як відзначають вчені, їм вдалося зафіксувати рідкісну подію - подвійну наднову.

Наднова - це сильний вибух неймовірно величезних масштабів, що спричинений смертю масивних зірок.

Вчені припускають, що два космічних об'єкти могли бути якось пов’язані між собою. Водночас астрономи продовжують досліджувати цей феномен.

Фото: NASA показало загибель двох масивних зірок у сузір'ї Індіанець (esahubble.org)