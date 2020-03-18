NASA перевело співробітників на віддалену роботу за коронавіруса

Через коронавирус співробітники Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA) переходять на віддалену роботу. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Як повідомляють, кілька співробітників NASA вже заразилися коронавірусом, через це були вжиті заходи для запобігання поширення коронавирусной інфекції. Уточнюється, що місце роботи зможе відвідувати тільки "ключовий персонал" організації.

Нагадаємо, станом на 18 березня в Сполучених Штатах Америки жертвами коронавіруса Covid-19 стали 108 осіб. У загальній складності в США зафіксували 6420 випадків зараження коронавірусом, 108 осіб загинули, ще 17 - вилікувалися.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки надала американським підприємцям додаткові 90 днів для сплати податків у зв'язку з кризою за пандемії коронавіруса.

Також, президент США Дональд Трамп заявив, що спалах коронавіруса в країні закінчиться в липні-серпні 2020 року. Він додав, що це стане можливим, якщо влада буде справлятися зі своєю роботою і знизять рівень смертності в США.