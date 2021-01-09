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"Нас змушують закрити місто": мер Тернополя заявив про масове штрафування бізнесу

Автор: Дмитро Левицький

Мер Тернополя Сергій Надал заявив, що центральна влада "змушує місто" запровадити передбачені урядом жорсткі обмеження. Він стверджує, що поліція почала масово штрафувати бізнес.

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Про це він написав на сторінці у Facebook.

Надал також розповів, що правоохоронці нібито хочуть "виставити кордони" навколо шкіл, щоб не допустити дітей до навчання.

"А на директорів навчальних закладів та вчителів будуть відкриті справи. Я не виключаю, що проти членів міської комісії з надзвичайних ситуацій, працівників управлінь можуть також відкрити справи", - додав він.

Крім того, за словами Надала, вже цими вихідними пройде екстрене засідання обласної комісії ТЕБ та НС, на якому, ймовірно, скасують рішення міської ради та введуть карантинні обмеження з 11 січня.

Нагадаємо, місцева влада Тернополя відмовилася вводити посилені обмеження карантину з 8 по 24 січня. У міськраді заявили, що захворюваність у місті низька, тому в посиленні карантину немає потреби.

Пізніше мер Тернополя назвав умову, за якої карантин у місті посилять. Для посилення обмежень, на його думку, має бути об'єктивна потреба.

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