У нас немає повної впевненості в походженні коронавірусу, - Помпео

У Сполучених Штатів Америки немає повної впевненості щодо походження коронавірусу COVID-19. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає Reuters.

При цьому він зазначив, що не виключає можливість походження коронавірусу з лабораторії в китайському Ухані.

"У нас немає впевненості, але є значна кількість даних про те, що вірус міг статися з лабораторії. Обидва твердження можуть бути вірними, я їх висловлював", - сказав Помпео.

Також він заявив, що в будь-якому випадку уряд Китаю знало про вірус і могла запобігти глобальну пандемію COVID-19.

"Китай міг би запобігти загибелі сотень тисяч людей у всьому світі. Китай міг би позбавити світ від глобальної економічної кризи. У них був вибір, але замість цього Китай прикрив спалах в Ухані", - повідомив Помпео.

Нагадаємо, раніше Помпео виступив заявою, що експерти стверджують про неприродному походження коронавірусу.

Пізніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що у них немає доказів того, що коронавірус COVID-19 був штучно створений в лабораторії в Китаї. При цьому ВООЗ назвали заяви США про штучному створенні вірусу - спекулятивними.