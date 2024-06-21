Надругательство над могилами бойцов в Киеве. Задержанной сообщено о подозрении

Что случилось

60-летняя задержанная совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины:

Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи";

Андрея Пильщикова с позывным "Джус";

Павла Петриченко.

Отмечается, что женщина более 20 раз ударила палкой по могилам воинов, сорвала и поломала памятные таблички, разбила лампадки.

Вчера же она была уже задержана. Как рассказывал глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко, женщина не может объяснить мотив своего поступка. Также она была направлена на судебно-психиатрическую экспертизу.

Что угрожает задержанному

Задержанной сообщено о подозрении по факту надругательства над могилами защитников Украины, совершенном из хулиганских побуждений - ч. 3 ст. 297 УК Украины.

Ей грозит до семи лет тюрьмы.