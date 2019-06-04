Нардепи пропонують перенести запуск енергоринку на 9 місяців

Верховна рада (Віталій Носач / РБК-Україна)

Законопроект №10318-1 пропонує перенести запуск

До парламенту внесено проект закону №10318-1 (законопроектом пропонується відтермінувати новий ринок е/е на 9 місяців), поданий нардепами Юрієм Чижмарем та Олексієм Рябчиним. Відповідний законопроект пропонувалося включити до порядку денного сесії, повідомляє РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше перенесення запуску нового ринку е/е офіційно підтримали Євросоюз, ЄБРР, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, Українська асоціація відновлювальної енергії та низку авторитетних експертів.

Крім того, ідею перенесення впровадження цієї реформи схвалили в КМДА, зокрема заступник мера Києва Петро Пантелеєв. Позицію про перенесення на більш довгий термін підтримують і водоканали. Деякі парламентарі, експерти та представники комунального сектора країни вважають, що альтернативний законопроект про перенесення ринку е/е тільки на три місяці несе низку ризиків.

У жовтні в Україні має стартувати новий опалювальний сезон, і реформа ринку е/е знову зіткнеться з проблемами цін, тарифів і субсидій. На думку експертів, логічніше було б відстрочити проведення реформи на більш довгий строк, як, власне, і пропонується в законопроекті №10318-1.

При цьому активно проти перенесення виступають ДТЕК олігарха Ріната Ахметова (фактично є монополістом) і окремі чиновники.

У той же час, як написав у себе в Facebook співавтор законопроекту №10318-1 Юрій Чижмарь, закон про введення нового ринку е/е "безперечно прогресивний і враховує європейські стандарти функціонування енергетичного ринку, але через "високопрофесійність" уряду Гройсмана за рік не було забезпечено виконання всіх підготовчих заходів для впровадження ринку електроенергії, і це може спровокувати корупцію і неконтрольоване зростання тарифів для населення".

"Сподіваюся, що у енергетичного парламентського лобі вистачить розуму не тільки рахувати свої доходи, але і витрати населення", - зазначив парламентарій.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості радили перенести запуск нового енергоринку.

В підтримку перенесення запуску ринку е/е на більш пізній термін виступив президент України Володимир Зеленський, а СБУ в свою чергу вже висловило застереження про загрози національній безпеці в разі запуску енергоринку з 1 липня.

Як відомо, раніше ЄС рекомендував відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні з урахуванням того, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

"Представництва Європейського союзу та представництва Європейського інвестиційного банку в Україні рекомендують відкласти введення нового ринку електричної енергії на обмежений період часу через те, що важливі регуляторні норми та IT-системи ще не готові", - йдеться в заяві ЄС.

У документі також наголошується, що запуск нового ринку з 1 липня може призвести до його неправильного функціонування, а значить бути контрпродуктивним щодо інтересів українських споживачів та учасників ринку.