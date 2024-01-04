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Нардепу Николаенко, устроившему смертельное ДТП, изменили меру пресечения

Фото: Андрей Николаенко, народный депутат (dostyp.com.ua)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Печерский суд Киева изменил меру пресечения народному депутату Андрею Николаенко, устроившему смертельное ДТП вблизи Житомира.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

29 декабря, согласно постановлению следственного судьи, Николаенко изменили меру пресечения - с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

Среди возложенных обязанностей: 

  • не менять место жительства и место работы без уведомления следователя, прокурора или суда; 
  • сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также другие документы, которые дают право покинуть страну. 

Мера пресечения избрана до 6 февраля 2024 года. Прокуроры, в свою очередь, планируют подавать на апелляцию.

Что предшествовало

ДТП произошло 3 ноября на автодороге Киев - Чоп в селе Березовка Житомирского района. Автомобиль, которым управлял Николаенко, наехал на 18-летнюю девушку, в результате чего она скончалась на месте.

В тот же день народный депутат подтвердил информацию о сбитии пешехода на своей Facebook-странице. 6 ноября ему сообщили о подозрении по части второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

9 ноября печерский районный суд Киева избрал народному депутату меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 4 января.

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ДТПЖитомир