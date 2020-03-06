Нардепа від ОПЗЖ направили на проходження тесту на коронавірус

Народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Олега Волошина після контактів з зараженим коронавірусом французьким сенатором направили на проходження тесту. Про це у Telegram повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За його словами, Волошина відправляють пройти тест на виявлення коронавірусу.

"Сьогодні стало відомо, що він контактував з хворим на коронавірус французьким сенатором", - зазначив Гончаренко.

Раніше Волошин в Facebook опублікував повідомлення про зустріч з депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером в кінці лютого. Напередодні його госпіталізували з підозрою на коронавірус, підозра підтвердилася.

Нагадаємо, станом на 6 березня Центр громадського здоров'я України перевіряє 9 повідомлень про підозру на коронавірус.



А тим часом в Сумах через загрозу коронавірусу скасували масові заходи. Школи повинні забезпечити дезінфікуючими засобами і засобами особистого захисту.

