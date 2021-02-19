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У нардепа від "Євросолідарності" підтвердили коронавірус

Автор: Артур Родивилов

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна заявила, що заразилася коронавірусом. Вона зазначила, що не дочекалася вакцини.

Про своє захворюванні нардеп розповіла в коментарі під дописом Ірини Геращенко, яка також в парламенті представляє ЄС.

За її словами, вона працювала останнім часом з великою кількістю людей.

"Всі ми розуміли, що треба виконувати свої функції, як і переважна більшість громадян. І я їх виконувала, працюючи з великою кількістю людей. Це ви, пане Максим Степанов винні, що і зараз (донині) COVID продовжує вражати громадян", - заявила нардеп.

У жовтні 2020 року спікер парламенту Дмитро Разумков повідомляв, що з початку пандемії COVID-19 перехворіли понад 60 народних депутатів.

Нагадаємо, раніше коронавірус підтвердили у нардепа Сергія Нагорняка.

Крім того, раніше зараження коронавірусом підтвердили у голови Миколаївської ОДА Олександра Стадника.

Додамо, що голова Житомирської облради Володимир Ширма захворів на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що коронавірусом заразився нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько.

Також раніше зараження коронавірусом підтвердили у депутата Київради Михайла Будилова.

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Новини України COVID-19Коронавірус
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