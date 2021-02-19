У нардепа від "Євросолідарності" підтвердили коронавірус

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна заявила, що заразилася коронавірусом. Вона зазначила, що не дочекалася вакцини.
Про своє захворюванні нардеп розповіла в коментарі під дописом Ірини Геращенко, яка також в парламенті представляє ЄС.
За її словами, вона працювала останнім часом з великою кількістю людей.
"Всі ми розуміли, що треба виконувати свої функції, як і переважна більшість громадян. І я їх виконувала, працюючи з великою кількістю людей. Це ви, пане Максим Степанов винні, що і зараз (донині) COVID продовжує вражати громадян", - заявила нардеп.
У жовтні 2020 року спікер парламенту Дмитро Разумков повідомляв, що з початку пандемії COVID-19 перехворіли понад 60 народних депутатів.
Нагадаємо, раніше коронавірус підтвердили у нардепа Сергія Нагорняка.
Крім того, раніше зараження коронавірусом підтвердили у голови Миколаївської ОДА Олександра Стадника.
Додамо, що голова Житомирської облради Володимир Ширма захворів на коронавірус.
Раніше повідомлялося, що коронавірусом заразився нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько.
Також раніше зараження коронавірусом підтвердили у депутата Київради Михайла Будилова.